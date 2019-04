Netflix, serie tv e film disponibili da aprile

ROMA – Nuovo mese, nuovi titoli per la piattaforma streaming più famosa al mondo. Tra questi l’attesissima ultima pellicola di Riccardo Scamarcio. L’attore pugliese veste i panni del gangster calabrese Santo Russo, ne “Lo Spietato”. I film, nei cinema selezionati l’8-9-10 aprile con Nexo Digital, sarà disponibile su Netflix dal 19 aprile.

Sul fronte delle serie tv, il mese si apre con il ‘ritorno del diavolo’, protagonista della serie “Lucifer”: la terza stagione sarà disponibile dall’1 aprile. Quarta stagione invece per “Gotham”, serie tv ambientata nella città di Batman, con protagonisti gli eroi dei fumetti Dc.

Per gli amanti dei supereroi, giapponesi in questo caso, da aprile arriva anche la serie anime originale di Netflix, Ultraman. Protagonista è Shinjiro Hayata, un liceale che dovrà indossare la supertuta, con tutte le difficoltà che ne derivano. Figlio dell’Ultraman originale, diventerà l’eroe della nuova generazione.

Dal 5 aprile torna anche Le terrificanti avventure di Sabrina, reboot del celebre personaggio divenuto famoso negli anni ’70. La strega sarà protagonista di una seconda stagione più cuba e ricca di colpi di scena.

Sul fronte dei film da non perdere “Veloce come il vento”. Automobili, droghe e una famiglia da rimettere insieme: questi gli elementi principali della pellicola diretta da Matteo Rovere, con protagonista Stefano Accorsi.

E ancora “Gran Torino” di Clint Eastwood e il drammatico dramma coniugale “Revolutionary road”, che vede come protagonista la coppia Di Caprio- Winslet, riunita a 10 anni di distanza dal “Titanic” che li ha portati alla celebrità. Da non perdere anche “Steve Jobs”, film che racconta la storia del fondatore della Apple, interpretato da un ottimo Michael Fassbender, candidato all’Oscar come miglior attore protagonista per questa interpretazione.