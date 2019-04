Nuova partnership tra Groupama e Anteo Palazzo del Cinema di Milano

CORDIER (GROUPAMA): LA CULTURA NON È UNA COSA MORTA MA BENE DA SOSTENERE

“La cultura non è una cosa morta ma un bene condiviso da portare avanti e da promuovere”. Questa la missione di Groupama Assicurazioni, per voce del proprio amministratore delegato e direttore generale Pierre Cordier, che parla in occasione dell’avvio della collaborazione con il cinema Anteo di Milano. “Abbiamo iniziato in Francia trattando – o meglio restaurando – film vecchi, ma ora con il festival Rendez Vous ci spostiamo esattamente all’opposto- ha raccontato Cordier-promuovendo il cinema contemporaneo”. Una promozione itinerante, che come ha annunciato lo stesso Cordier vedrà Rendez Vous come al solito spostare la sua promozione in giro per l’Italia, “come al festival estivo sull’isola Tiberina o in occasione della rassegna de ‘Il cinema ritrovato’, il festival di 9 giorni che avrà luogo a giugno a Bologna”, ha chiuso l’ad di Groupama.