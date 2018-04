“Che tempo che fa”, tutte le anticipazioni sulla puntata dell’8 aprile

ROMA – Domenica 8 aprile su Rai 1 torna l’ appuntamento con Che tempo che fa. Tra gli ospiti della puntata di questa sera il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, candidato alla carica di segretario del PD alle elezioni del prossimo congresso previsto per il 21 aprile. Nello show condotto da Fabio Fazio anche Enzo Iacchetti che presenterà ilsuo nuovo septtacolo teatrale “Libera nos domine”, nel quale ai monologhi su temi importanti come religione, amicizia, tecnologia e immigrazione,si alternano le canzoni di Guccini, Gaber, Iannacci e Faletti. Una puntata, questa dell’8 aprile, ricca di musica con una delle interpreti più note e poliedriche del panorama italiano: Loredana Berté. In attesa di presentare il suo nuovo album di inediti prevista per il 2018, la cantante – che ha dato voce ad alcune delle più famose canzoni italiane – si esibirà in studio con due dei suoi grandi successi “Il Mare d’Inverno” e “Dedicato”. E poi ancora Biagio Antonacci giunto al suo venticinquesimo anno di carriera attualmente in radio con il singolo “Mio Fratello” estratto dall’album “Dediche e manie”, già disco d’oro. Il brano è accompagnato da un video girato da Gabriele Muccino con protagonisti Rosario e Beppe Fiorello. Il Tavolo di Che tempo A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Al Tavolo Arturo Brachetti, il più grande trasformista del mondo (ha oltre 350 maschere nel suo repertorio), direttore de “Le Musichall” il nuovo teatro di Torino e attualmente in tour europeo con il suo nuovo one man show “Solo”. E poi ancora Vincenzo Salemme e l’attore comico Francesco Paolantoni accanto a Tosca D’Aquino, anche lei ospite del Tavolo di Che Tempo che Fa di questa sera insieme con Serena Autieri, sua compagna di tournée nello spettacolo teatrale “Ingresso Indipendente”, scritto da Maurizio di Giovanni per la regia di Vincenzo Incenzo. E poi ancora Riccardo Rossi, volto dello spettacolo tra i più amati da oltre 30 anni, in teatro con le ultime repliche dello show di successo “That’s Life”. Direttamente dagli anni ‘80, il musicista Gazebo – al secolo Paul Mazzolini – di cui a marzo è uscito l’ultimo album “Italo by numbers” dedicato proprio alla musica dance degli anni Ottanta che ha spopolato in tutto il mondo e di cui Gazebo è stato uno dei protagonisti indiscussi. Infine siederanno al Tavolo di Che Tempo che Fa il campione di ciclismo Francesco Moser e il figlio Ignazio. In uscita il docu film sulla vita e i trionfi di Francesco Moser – che con 273 vittorie è il ciclista italiano più titolato e il terzo nella classifica mondiale – “Moser, scacco al tempo”.