Tg Lazio, edizione del 8 marzo 2019

CUCCHI, IL PM: SPUNTA RELAZIONE SEGRETA PRECEDENTE AUTOPSIA

Il Comando provinciale e il gruppo di Roma dei Carabinieri erano a conoscenza di una relazione medica preliminare redatta prima dell’autopsia sul corpo di Stefano Cucchi, il 30 ottobre 2009, e tenuta segreta fino a oggi. Lo ha detto oggi il pm Giovanni Musaro’, in apertura dell’udienza del processo bis in Corte d’Assise. Nel documento, ha rivelato il pm, era spiegato che “la lesività delle ferite non consentiva di accertare con esattezza le cause del decesso”, mentre nelle relazioni dei Carabinieri “veniva esclusa la possibilità di un collegamento tra le fratture rilevate e il decesso”, avvenuto lo stesso giorno.

ROMA, DISAGI PER SCIOPERO TRASPORTI: TRAFFICO IN CITTA’

Disagi a Roma per lo sciopero generale del trasporto pubblico locale. Ridotte le corse delle linee A, B e B1 della metro, chiusa la ferrovia Roma-Lido. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale, con lunghe code in mattinata sul Grande raccordo anulare e traffico in città. Disagi anche nelle scuole, con la mobilitazione di docenti, formatori e personale Ata. Lo sciopero generale dei sindacati ha coinvolto anche gli operatori dell’Ama, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale e i controllori di volo.

8 MARZO, ROMA CAPITALE ITALIANA DELLE IMPRESE FEMMINILI

Donne e impresa, un binomio forte e vincente. A Roma e provincia sono oltre 102 mila le imprese femminili, pari al 20,5% del totale delle imprese romane, il 7,6% su scala nazionale. Numeri che fanno guadagnare alla Capitale il primato nazionale della provincia con più imprese femminili del Paese, l’unica ad averne più di 100mila. I dati sono stati diffusi oggi durante un convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. “L’imprenditoria femminile è da sempre uno dei motori più potenti del nostro tessuto produttivo” ha ricordato il presidente, Lorenzo Tagliavanti.

RANIERI ALLA ROMA, DOPO DI FRANCESCO LASCIA ANCHE MONCHI

Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, se ne va anche il direttore sportivo Monchi. Ufficiale la rescissione consensuale. A comunicarlo è stata proprio la società giallorossa attraverso un comunicato. La direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara. Nel frattempo a Trigoria è arrivato il nuovo tecnico Claudio Ranieri, che nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Empoli.