“7 minuti”, “Spartacus” e “Il silenzio dell’acqua”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – People show, satira, serie tv e film non mancheranno l’8 marzo in tv. Da non perdere su Iris “Spartacus” (21.10), uno dei capolavori del maestro Stanley Kubrick a 20 anni dalla sua morte. In occasione della festa della donna il canale Focus celebra tutte le donne che hanno conquistato lo spazio: “Donne delle stelle” è in prima tv alle 21.15.

Rai 1

SanremoYoung – La semifinale| 21.25

Antonella Clerici in compagnia di un mito, John Travolta, per una sera conduttore d’eccezione, presenta l’avvincente teen talent dedicato alla musica: SanremoYoung.

Rai 2

N.C.I.S. | 21.20

Serie televisiva poliziesca statunitense.

Rai 3

7 minuti | 21.20

Un’azienda tessile viene acquisita da una multinazionale estera. La nuova proprietà sembra intenzionata a non effettuare licenziamenti ma chiede alle operaie di firmare una particolare clausola che prevede la riduzione di 7 minuti dell’orario di pranzo.

Rete 4

Quarto Grado | 21.25

Programma di approfondimento su casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

Il silenzio dell’acqua – Prima tv | 21.40

Primo episodio della nuova fiction. La misteriosa scomparsa di una ragazza da un piccolo borgo porta il vicequestore Luisa Ferrari (A.Angiolini) a dare manforte al vicequestore Andrea Baldini (G.Pasotti).

Italia 1

Tata Matilda e il grande botto | 21.25

Sequel di Tata Matilda, con Emma Thompson. La signora Green e’ sola con i 3 figli e i 2 cugini viziati. Solo Matilda potra’ toglierla dai guai.

La7

Propaganda Live | 21.15

Programma di approfondimento e satira politica condotto da Diego “Zoro” Bianchi.

Tv8

Italia’s Got Talent | 21.30

Torna il talent piu’ imprevedibile di sempre: Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano valutano straordinari talenti che si esibiscono in prove spettacolari e sorprendenti.

Nove

I Migliori Fratelli di Crozza | 21.25

Il meglio delle satira politica del programma condotto dal comico Maurizio Crozza.

Real Time

Cake Star – Pasticcerie in sfida | 21.10

A caccia delle migliori pasticcerie d’Italia con Damiano Carrara e Katia Follesa.