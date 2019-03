VIDEO | Autonomia, Zaia: “Bene richiesta De Luca, verso federalismo”

VENEZIA – “Il Paese sta cambiando pelle“. Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia, oggi a palazzo Balbi, commentando l’incontro di ieri a Roma con il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “De Luca ha espresso disponibilità e volontà di portare l’autonomia in Campania, che è esattamente la visione che abbiamo noi“, spiega Zaia ricordando che in Italia “17 Regioni ormai hanno o stanno chiedendo l’autonomia”.

Ora “il fatto che anche la Campania desideri iniziare questo percorso di autonomia, che è responsabilità, significa che la visione del futuro è la visione di un Paese federale. Responsabilità vuol dire meno sprechi, non vuol dire affamare il Sud ma dare un momento di riscatto anche alle comunità del Sud che magari sono in difficoltà”, conclude Zaia che scherza sulla foto che ritrae lui e Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a braccetto di De Luca. “A braccetto in Veneto è una roba esagerata, e anche pericolosa”.