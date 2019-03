Otto marzo, Italo si tinge di rosa con Aism contro la sclerosi multipla

ROMA – Italo sostiene Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e Bentornata Gardensia, campagna dedicata alle donne con sclerosi multipla. Ecco perché nella giornata dell’8 Marzo, Italo donerà le piantine di Ortensia e Gardenia alle proprie viaggiatrici nella Lounge Italo Club di Roma Termini. Bentornata #Gardensia nasce per sostenere l’attività di ricerca sulle forme progressive e più servizi sul territorio per le donne con SM.

Ricerca e assistenza sono le due facce della stessa medaglia, rappresentano l’impegno alla lotta alla sclerosi multipla. Ogni giorno, in Italia, 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. Sono più del doppio rispetto agli uomini e convivono con questa malattia per tutta la vita. AISM è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Con l’evento #Gardensia, Aism rafforza il suo impegno a sostenere il diritto di vivere il presente con forza, grinta e gioia da parte di tante donne che combattono con ogni mezzo la propria malattia (per maggiori info sulla campagna Bentornata #Gardensia, vai su www.aism.it). Sono i loro gesti quotidiani a renderle grandi, per loro stesse e per gli altri, all’interno di ambiti di volontariato, di passioni, sport e teatro.

Quest’anno a Gardensia si è unita anche Lorella Cuccarini con l’Associazione Trenta Ore per la Vita. Italo ha deciso di dedicare ad Aism anche un ampio spazio sul magazine “Italo. I sensi del viaggio” del mese di Marzo e sui propri canali social ufficiali. Italo è orgoglioso di sostenere Aism e tutte le donne che quotidianamente si impegnano con grande forza ed entusiasmo disegnando così un futuro diverso per le altre donne con sclerosi multipla. Non solo. Attraverso la bellezza delle Gardenie ed Ortensie con le quali Italo ha deciso di omaggiare le proprie viaggiatrici in occasione dell’8 Marzo intende ricordare ad ognuno di noi l’immenso valore di tutte le donne.