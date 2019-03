Cosa si legge a Roma, la classifica dell'8 marzo - DIRE.it

♦ Manca una settimana alla decima edizione di Libri Come, la festa del libro e della lettura all’Auditorium Parco della Musica. Il tema scelto è ‘La libertà’. Tra gli ospiti sono attesi Peter Cameron, Javier Cercas, Manuel Vilas, Rachel Cusk, Agnes Heller, Samantha Cristoforetti, Andre Dubus III, Slavoj Zizek, Massimo Recalcati, Francesco Piccolo, Gianrico Carofiglio, Nadia Terranova.

♦ Saranno annunciati la mattina di domenica 17 marzo, durante una conferenza stampa a Libri Come, i dodici finalisti al Premio Strega. Sono 57 i candidati, tra questi per Mondadori (Piero Sorrentino, Carmine Abate e Benedetta Cibrario), per Einaudi (Nadia Terranova, Evelina Santangelo e Marco Missiroli), per Neri Pozza (Eleonora Marangoni, Francesca Diotallevi e Silvio Perrella), per La Nave di Teseo (Mauro Covacich, Roberto Cotroneo, Claudia Durastanti). Quattro,gli autori Bompiani (Antonio Scurati, Roberto Pazzi, Emanuele Altissimo e Giulia Caminito).