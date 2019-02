Tg Scuola, edizione dell’8 febbraio 2019

Amatrice, al via i laboratori per i giovani

Giornalismo, teatro, danza ma anche canto, rap e batteria. Sono solo alcuni dei laboratori pomeridiani che è possibile seguire da febbraio a giugno ad Amatrice. Organizzati dall’Istituto di Ortofonologia e Diregiovani in collaborazione con il Comune e l’istituto omnicomprensivo di Amatrice, si terranno martedì, mercoledì e giovedì. Per tutti i partecipanti è assicurato il trasporto andata e ritorno dal Comune di provenienza alla sede dei laboratori e pranzo al sacco.

Safer internet day, alleanza tra scuola e famiglia

“Una giornata fondamentale perché va a toccare temi cari ai giovani ma anche alla famiglia. Dobbiamo informare i nostri studenti sui pericoli e le opportunità della rete ed è per questo che la scuola si deve attrezzare per stare al passo con le nuove tecnologie in campo informatico”. Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ha inaugurato così il Safer Internet Day, l’evento nazionale che ha raccolto nel centro congressi MiCo, a Milano, cinquecento studenti provenienti dalle scuole di tutta Italia per dire no al bullismo e al cyberbullismo. In occasione dell’evento è stato presentato un protocollo d’intesa targato Miur e ministero per la Famiglia, che insieme hanno firmato una nuova alleanza per guidare i giovani nell’utilizzo della rete e aiutare le famiglie a riconoscere eventuali segnali di disagio.

Youth panel, giovani report contro i pericoli della rete

Hate speech e fake news due pericoli della rete e dei social, con cui i giovani hanno a che fare ormai quotidianamente. Sono questi alcuni dei temi principali affrontati nel corso della formazione nazionale dello Youth panel, il gruppo di consultazione giovanile del Safer internet center italiano – Generazioni connesse. Quaranta studenti da tutta Italia, due per regione, si sono riuniti quest’anno a Milano, presso l’aula magna del liceo Volta. Un appuntamento annuale, coordinato dall’agenzia di stampa Dire in collaborazione con il consorzio di Generazioni connesse. Contemporaneamente i 20 docenti referenti hanno partecipando alla formazione a loro dedicata. In occasione del Safer internet day i ragazzi hanno poi avuto un ruolo attivo come veri giornalisti: video interviste, articoli e fotogallery per raccontare l’evento.

DALLE SCUOLE

IC di Campomorone

Prosegue il progetto educativo ‘Le classi della montagna’ con la firma di un protocollo d’intesa con Croce Rossa e Soccorso Alpino.

Istituto Salvemini di Casalecchio

Docenti tedeschi a scuola per imparare il modello d’inclusione italiano.

Liceo Lucrezio Caro di Roma

Gli studenti hanno incontrato il giudice emerito della Corte costituzionale, Sabino Cassese.

Istituto Rosselli di Aprilia

Insieme contro il cyberbullismo, l’incontro della rete delle scuole della città.