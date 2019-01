A Bologna torna la fiera per scambiarsi le figurine. Ma il museo andrà in Svizzera

BOLOGNA SNOBBA MUSEO FIGURINA, APRIRÀ IN SVIZZERA

Bologna “ormai ha perso il treno” per aprire il museo internazionale della della figurina che, quasi sicuramente, inaugurerà in Svizzera il prossimo anno. Ad annunciarlo sono Emiliano Nanni, responsabile del progetto “Figurine Forever” e Gianni Bellini, il più importante collezionista al mondo. “L’amministrazione- spiegano- ha davvero perso l’occasione di poter creare qualcosa che potesse diventare un centro di divertimento, oltre che un museo, un polo che avrebbe attirato un pubblico internazionale”, spiega Nanni.

Infatti, l’idea di creare un museo della figurina è in progetto da tempo, tanto che Nanni e Bellini hanno incontrato più volte il Comune e in particolare l’assessore Matteo Lepore, che inizialmente si era mostrato interessato. “Aveva proposto di aprirlo in Sala borsa, oppure anche Farinelli e la Cineteca si erano fatti avanti”, spiega Nanni, aggiungendo che lo spazio che avranno in Svizzera sarà di 2.000 metri quadri ma “a Bologna ci saremmo accontentati di meno”.

Davanti ai tentennamenti dell’amministrazione poi, i due hanno cercato supporto anche dal Bologna calcio, ma i rapporti sono rimasti soltanto ‘virtuali’. Insomma, niente da fare per il museo a Bologna, che invece ha ricevuto le lusinghe dalla Svizzera, dalla Fifa ma soprattutto dal Comune di Chiasso dove, con il 75% di probabilità, aprirà il prossimo anno.

“Tenete presente che il progetto è già sul tavolo della Fifa di Zurigo, che è molto interessata- spiega Bellini- la scelta della Svizzera non è per motivi economici, ma abbiamo scelto il luogo che si è mostrato più interessato”. Dichiarazioni che non nascondono un velo di amarezza, soprattutto perchè “proprio oggi leggiamo di questo bel progetto del nuovo museo del basket che aprirà al Paladozza e mi chiedo come mai non ci sia stato lo stesso interesse anche verso di noi”, continua Nanni.

La città infatti, “avrebbe potuto unire sia il mondo della raccolta di figurine, con quello dei Bologna Tigers, squadra di subbuteo internazionale che attualmente non ha una sede, così come il museo del flipper che da un po’ di tempo è chiuso”, aggiunge l’organizzatore della fiera. Per ora, Nanni e Bellini non si sono sbilanciati troppo, ma “entro fine mese avremo notizie più precise che potrebbero concretizzare il progetto al 90%, se non al 200%”.

