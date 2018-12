Tg Lazio, edizione del 7 dicembre 2018

WEGIL TRASTEVERE COMPIE UN ANNO, ZINGARETTI: SCOMMESSA VINTA

Mostre, spettacoli, eventi enogastronomici, incontri e conferenze. IL Wegil di Roma compie un anno e festeggia con una nuova grande mostra fotografica, ‘L’aria del tempo’ di Massimo Sestini, ospitata dall’8 dicembre 2018 al 10 marzo 2019. Nello spazio culturale di Trastevere, riaperto dopo oltre 40 anni grazie all’intervento della Regione Lazio, sarà fitto il programma di spettacoli ed eventi organizzati per il prossimo anno. In più, entro settembre 2019 sarà completata la prima fase dei lavori di ristrutturazione del piano interrato e del secondo piano. “Dopo un anno, possiamo dire che Wegil e’ una scommessa vinta- ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

ROMA, TENSIONE E RISSA SFIORATA PER LA CICLABILE SU VIA TUSCOLANA

Rissa sfiorata per colpa della nuova pista ciclabile sulla Tuscolana a Roma. La rabbia dei cittadini è esplosa in occasione del sopralluogo effettuato dai membri della commissione Trasparenza del Comune, deciso per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e approfondire le criticità per il quartiere. Alta tensione tra i residenti e i commercianti intervenuti, che si sono scagliati contro Marco Martens, rappresentante dello staff del dipartimento Lavori Pubblici, mentre alcuni cittadini si sono messi le mani addosso accusandosi reciprocamente di aver votato il M5s. Secondo il progetto, la ciclabile complessivamente sarà lunga poco più di 2 km con partenza da via Tito Labieno e arrivo a Porta Furba.

ROMA, SEQUESTRATO UN MLN BENI A FRATELLI ESPOSITO PER TRAFFICO COCAINA

Un appartamento e due box a Roma, un negozio a Nettuno, un’imbarcazione, diverse società, di cui alcune intestate fittiziamente, e alcuni conti correnti. Finisce sotto sequestro preventivo il patrimonio, dal valore di circa un milione di euro, intestato ai fratelli Salvatore e Genny Esposito, entrambi indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina, aggravata dall’uso delle armi, e figli di Luigi, detto ‘Gigino Nacchella’, storico esponente del clan camorristico Licciardi di Napoli. A mettere i sigilli sono stati, nelle province di Roma e Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

METREBUS LAZIO, AGEVOLAZIONI PER CHI ACQUISTA CARD ENTRO IL 31 DICEMBRE

C’è tempo fino al 31 dicembre per richiedere le agevolazioni volute dalla Regione Lazio per l’acquisto della Metrebus Card, la tessera che permette di muoversi all’interno del territorio di Roma e della regione grazie ai mezzi di Atac, Cotral e Trenitalia, oltre che sulle linee gestite da Roma Tpl. Numerose le agevolazioni per i cittadini, che riguardano i residenti con reddito Isee non superiore ai 25mila euro fino alle famiglie monogenitoriali, compresi studenti, disoccupati e pensionati. Per maggiori informazioni, visitare la pagina dedicata ai trasporti sul sito della Regione Lazio.