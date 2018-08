Europei Nuoto, Simona Quadarella è oro nei 1500 stile libero

ROMA – Un altro oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in corso a Glasgow, in Scozia. Dopo essere riuscita a salire sul gradino più alto del podio domenica scorsa, vincendo la competizione degli 800, la 19enne romana oggi si è aggiudicata la medaglia d’oro anche nei 1500 stile libero. Quadarella è la prima azzurra a vincere il titolo continentale in questa prova. La nuotatrice si è imposta, con un tempo di 15’51″61, sulla tedesca Sarah Koehler (15″57’85) e l’ungherese Ajna Kesely (16’03″22), rispettivamente seconda e terza classificata nella competizione. RAGGI: ORO PER SUPER SIMONA QUADARELLA, ROMA SU TETTO EUROPA “Super Simona Quadarella, ancora una medaglia d’oro per l’Italia! Roma sul tetto d’Europa nei 1.500 stile libero ai Campionati di nuoto Glasgow 2018”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. LEODORI: FANTASTICA QUADARELLA, DUE ORI PER LA STORIA “Fantastica Simona Quadarella agli Europei, un’altra grande vittoria, un altro oro per lo sport italiano e per Roma. Dopo l’oro negli 800 metri, storico trionfo anche nei 1500 stile libero”. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori.