Disabilità, lo sfogo di Dall’Osso in Aula: “Ma andatevene aff…”

ROMA – “Prima non ci avete cagato di striscio e ora vi ribellate? Ma andatevene aff…”. Non trattiene la rabbia il deputato Matteo Dall’Osso, del Movimento Cinque Stelle, nel replicare in aula alla Camera a quanti criticano l’istituzione del ministero alla disabilita’. Tra questi Maria Elena Boschi del Pd, che contesta il fatto che “sia un dicastero senza portafoglio e quindi non in grado di incidere davvero”. Boschi aggiunge, poi, che “pensare al ministero della disabilita’ significa far tornare indietro il paese di 80 anni. Le persone con disabilita’ sono cittadini come gli altri, solo con bisogno specifici a cui le istituzioni devono dare risposta. Non ha senso creare un ministero della segregazione”.