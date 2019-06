VIDEO | Mercatone Uno, appello a Pd-M5s: “Fate pace col cervello”

In piazza, per quanto riguarda il Pd, si sono visti tra gli altri il parlamentare Luca Rizzo Nervo, il segretario regionale Paolo Calvano, quello provinciale Luigi Tosiani, il capogruppo comunale Claudio Mazzanti e quello metropolitano Raffaele Persiano. Per il M5s c’era la consigliera regionale Silvia Piccinini. Al presidio ha partecipato anche la consigliera comunale Emily Clancy di Coalizione civica. I lavoratori, per lo più, si sono soffermati a parlare con l’assessore comunale al Lavoro, Marco Lombardo, che poi ha accompagnato una delegazione sindacale all’incontro con il sindaco Virginio Merola.

Il ministro Luigi Di Maio “ieri ha fatto un post su Facebook per dire che è pronto un fondo di 30 milioni, ma credo che i lavoratori in questo momento– punge Lombardo- abbiano bisogno di fatti e non di promesse“.

Piccinini, poco più in là, spiega di essere al presidio “per manifestare vicinanza ai lavoratori e far sapere loro che lo Stato c’è”. Di Maio “si è già mosso”, sottolinea la consigliera grillina: sia sul fronte fornitori che su quello delle tutele per i lavoratori. “Nonostante tutta la strumentalizzazione che è stata fatta- aggiunge Piccinini- in realtà il Movimento c’è, si sta muovendo e ci muoveremo anche in Regione”: in questo caso, l’obiettivo è fare in modo di “dare assistenza e tutelare” anche i clienti che hanno pagato la merce senza riceverla.