Sea Watch, i 62 migranti della Asso 25 sbarcano a Pozzallo. Salvini: “Li prende il Vaticano”

SALVINI: OGGI ACCOLTI DAL VATICANO, OGNUNO FA LA SUA PARTE

“Gli sbarchi sono diminuiti del 90 per cento rispetto allo scorso anno. E di più, i pochi che riescono ad arrivare, ad esempio quelli che stanno arrivando oggi, saranno accolti a spese del Vaticano e dei vescovi italiani. Cosi’ ognuno fa la sua parte”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in un comizio a Romano di Lombardia a proposito della nave che ha attraccato a Pozzallo dove sbarcheranno i migranti soccorsi in acque maltesi.

MATTARELLA: SALVARE VITE UMANE PORTA PRESTIGIO ALL’ITALIA

“L’Italia è collocata dentro il mare e la sua dimensione marittima è ineliminabile. Per questo l’azione della Marina è fondamentale: è l’azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimento della pace, la sicurezza della libertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture, il salvataggio di vite umane – in questi anni con molta intensità – che ha reso prestigio al nostro Paese”. Cosi’ il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con una rappresentanza della Marina Militare per la Festa della Marina.

“Questa azione- aggiunge il capo dello Stato- viene svolta non soltanto nel nostro mare, il Mediterraneo, con l’operazione ‘Mare sicuro’, che garantisce la sicurezza del mare avanti a noi, ma anche lontano. E anch’io sottolineo l’importanza dall’Operazione Atalanta, che ha recato al nostro Paese un grande prestigio in sede internazionale. Il prestigio viene assicurato da tante attività della Marina in sede internazionale; l’ammirazione che, per esempio, riscuote la Nave Vespucci quando, in giro per il mondo, viene accolta con entusiasmo ovunque”.