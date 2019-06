A Bologna atterra il primo volo da Filadelfia: sbarcano in 200

“Il peso numerico è forse limitato rispetto al traffico complessivo dell’aeroporto, ma il peso strategico è molto importante”, evidenzia il dg. “Questo volo contribuirà a incrementare i flussi turistici e d’affari tra Filadelfia e Bologna. Bologna è per noi una destinazione molto interessante, data l’importanza dell’Emilia-Romagna nel contesto dell’economia italiana ed è anche una destinazione di forte interesse per il mercato statunitense”, conferma Angelo Camilletti, direttore commerciale Sud-Est Europa di American Airlines. “E’ una bella conquista per tutti, ricordo che stiamo parlando della prima compagnia al mondo e il fatto che abbia scelto Bologna come mini-hub per il nostro Paese è importante. E’ uno degli obiettivi che ci eravamo dati”, sottolinea Postacchini.

L’aereo del vettore americano è atterrato al Marconi alle 9.10 di questa mattina e d è stato scortato in pista dalla Lamborghini in servizio allo scalo. “Vado spesso da mio cugino Salvatore, ma questa volta vado per una cena. Da Bologna è comodissimo, speriamo duri”, saluta Agostino prima di imbarcarsi.