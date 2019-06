Cerchi un pediatra di notte o d’estate? Arriva la app

ROMA – Agevolare i genitori nella ricerca di pediatri disponibili sul territorio nazionale ad effettuare visite a domicilio, soprattutto in vista dei mesi estivi per chi è in viaggio e lontano dal proprio medico di riferimento. Grande successo per l’app ‘SosPediatra’ che, grazie ad accordi con i sindacati nazionali di medici, con l’Osservatorio nazionale specializzandi Pediatria e alcuni gruppi assicurativi (My Assistance, Axa, Nobis Assicurazione, Filo Diretto Assicurazione), garantisce una copertura nazionale in tutte le regioni italiane, con un servizio disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Per prenotare una visita, basta scaricare gratuitamente l’app e creare un proprio profilo, inserendo i dati anagrafici richiesti (numero di figli e loro data di nascita). Sull’app si sono già registrati 45mila utenti, 230 pediatri su tutto il territorio e sono state erogate già 1000 visite.

“La popolazione pediatrica conta circa 8.060.204 bambini e si calcola che il 15% di piccoli in Italia sia senza pediatra di riferimento- fa sapere Alessandro Basso, founder and Ceo di ‘SosPediatra’- Si contano, inoltre, circa 5.000.000 accessi al pronto soccorso, di cui il 60% sono codici bianchi. In questo contesto, ‘SosPediatra’ si configura come il primo strumento in grado di mettere direttamente e rapidamente in contatto il pediatra con le famiglie aiutandole a risolvere i problemi dei propri figli senza congestionare i pronto soccorso, necessari per le emergenze”. L’app è stata ideata per mettere in contatto i genitori con il pediatra più vicino, individuabile grazie al sistema di geolocalizzazione (prestazioni a prezzi fissi: 80 euro per visite diurne e 100 euro notturne).