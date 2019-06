Giovani, un’estate in redazione: al via le Summer School della Dire

ROMA – Chiusi libri e quaderni, per gli studenti di tutta Italia è arrivato il momento di impugnare microfoni e telecamere e raccontare il mondo che li circonda. Dal 24 giugno partono le Summer school dell’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it, una vera e propria full immersion nel mondo del giornalismo rivolta alle giovani generazioni. Dalla carta stampata ai reportage multimediali, dal linguaggio del web a quello delle radio. Nessun aspetto dell’informazione verrà lasciato fuori, a condizione che siano i giovani ad esserne i protagonisti.

DOVE SI SVOLGERA’ LA SUMMER SCHOOL

Nata a Roma e poi estesa anche a Napoli e Bologna, quest’anno la Summer school targata Dire arriva ai confini dello Stivale, con le tappe di Catania e Milano. E sarà proprio il capoluogo lombardo a dare il via all’evento, dal 24 al 28 giugno al liceo Volta di Milano. Il workshop avrà come argomento ‘Il racconto delle mafie e dell’antimafia a Milano’, approfondito dalle lezioni teoriche di giornalisti ed esperti e arricchito da esperienze pratiche (visita a ‘Radio Popolare’ e al bene confiscato ‘Casa Chiaravalle’). Il testimone passerà poi nella mani di Bologna (dal 1 al 5 luglio), ospiti della sede della Cisl dove i ragazzi avranno l’opportunità di visitare redazioni di giornali e radio per conoscere da vicino il lavoro quotidiano di chi lavora nel mondo dell’informazione.

Dal 2 al 6 luglio sarà la volta di Roma, con una settimana interamente dedicata al mobile journalism: il giornalismo a portata di smartphone. Le attività, in collaborazione con il III municipio di Roma Capitale, verranno svolte presso la sede dell’agenzia di stampa Dire e in esterna. La summer school sbarcherà poi a Napoli dall’8 al 12 luglio, al Liceo Umberto I, dove i giovani reporter approfondiranno il tema della sostenibilità ambientale attraverso inchieste, fotoreportage e interviste. Tra gli ospiti, i ragazzi incontreranno politici, docenti di agraria, associazioni come Legambiente e il giornalista Sandro Ruotolo. Infine, sarà la volta di Catania, dal 15 al 19 luglio. Nella sede del liceo Galilei i ragazzi ripercorreranno la storia del giornalismo e dei suoi linguaggi, dalla carta stampata al web, passando dalla radio e dalla televisione. Un mese ricco, dunque, durante il quale i giovanissimi reporter, dai 14 ai 19 anni, avranno l’opportunità di incontrare esperti del settore e fare tante esperienze pratiche, per conoscere da vicino il mondo dell’informazione.