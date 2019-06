‘Buon compleanno…Pippo Baudo’, ‘Smetto quando voglio – Masterclass’ e ‘Atomica bionda’: tutti i programmi stasera in tv

Rai 1

Buon compleanno…Pippo | 20.30

Il 7 giugno Pippo Baudo festeggia due compleanni: 83 anni di età e 60 di televisione. La Rai vuole omaggiare la sua stella più grande, invitando il pubblico a un evento straordinario, in prima serata.

Rai 2

Ossessione omicida | 21.20

Terri, ex Procuratore Distrettuale, ora moglie e madre di due figli, accoglie in casa Colin, un affascinante sconosciuto che ha bisogno di fare una telefonata. Da quel momento, per la donna inizia un incubo.

Rai 3