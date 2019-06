Cosa si legge a Roma, la classifica del 7 giugno - DIRE.it

Entra direttamente al primo posto a Roma, e in Italia, la nuova indagine del commissario Montalbano, questa volta alle prese con qualcuno che sta tentando di farlo fuori. Continua ad appassionare i lettori ‘Genesi’ di Guido Tonelli, che trascina il lettore alla scoperta dei grandi misteri dell’origine dell’universo. Tra le new entry il nuovo romanzo di Lorenzo Marone, che racconta la storia di una famiglia a Procida, mentre guadagna qualche posizione il romanzo di Richard Powers ‘Il sussurro del mondo’, vincitore del Premio Pulitzer 2019. Continua a vendere ‘M. Il figlio del secolo’ di Antonio Scurati, così come Luì e Sofì, i fidanzatini del web. Al ventesimo posto ‘Persone normali’ di Sally Rooney, secondo The Guardian “il romanzo che più di ogni altro ci dice cosa vuol dire essere giovani”.