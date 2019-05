Tg Lazio, edizione del 7 maggio 2019

CASAL BRUCIATO, ANCORA MINACCE AI ROM: VI DEVONO IMPICCARE TUTTI

Non si placano le proteste in via Satta, a Casal Bruciato, sotto l’appartamento al secondo piano assegnato ieri ad una famiglia rom. Nel piazzale condominiale, oltre a un gazebo di Casapound, si sono radunate alcune donne residenti nel quartiere che hanno rivolto ancora delle minacce alla famiglia rom.

TRIBUNALE: NESSUNA ASSOCIAZIONE PER FAVORIRE CERRONI

Nessuna associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, tesa a favorire Manlio Cerroni, patron della discarica di Malagrotta. Nelle 182 pagine della sentenza che ha assolto l’imprenditore dopo oltre 4 anni di processo, il collegio della I sezione del Tribunale di Roma, ha ricordato come “quella dell’emergenza ambientale a Roma e in tutta la Regione Lazio fosse all’epoca dei fatti una situazione realmente esistente e, per di piu’, risalente nel tempo”. Soddisfatti i legali di Cerroni: “I giudici hanno completamente demolito l’impostazione del pubblico ministero”.

EUROPEE, UNINDUSTRIA AI CANDIDATI: PRIORITÀ ACCESSO AL CREDITO

“E’ importante che ci sia un accesso al credito più semplice per le imprese”. È l’appello lanciato dal presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, durante un convegno a Roma alla presenza del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani e del presidente della commissione per i Problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri, candidati alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Tortoriello si è quindi augurato da parte della politica “una forte accelerazione sulla crescita dell’economia”.

ROMA, SPACCIAVANO IN COMUNITÀ TERAPEUTICA: 13 ARRESTI

Aveva trasformato il cortile della comunità di recupero dei tossicodipendenti, dove stava scontando una pena a 9 anni di reclusione, nel quartier generale di un’organizzazione dedita allo spaccio e al riciclaggio del denaro. Per questo motivo la Guardia di Finanza questa mattina ha arrestato un 57enne di Fondi e altre dodici persone, tutte responsabili anche di detenzione abusiva di armi. La videosorveglianza e i pedinamenti svolti da militari delle Fiamme Gialle hanno appurato che il cortile della comunità era divenuto il quartier generale del gruppo criminale.