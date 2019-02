È ‘guerra’ tra Francia e Italia, Parigi richiama l’ambasciatore

Non bastavano i conflitti all’interno della maggioranza di Governo. Ora è scoppiata pure la ‘guerra’ tra Francia e Italia. E non è uno scherzo. Parigi ha richiamato in patria il suo ambasciatore per consultazioni. Non succedeva dalla fine della Seconda Guerra mondiale. Un segnale preciso, che a livello diplomatico è un vero e proprio allarme rosso.

Vero che il presidente Macron non ha avuto parole tenere nei confronti del Governo italiano e dei populisti, a livello europeo e di quelli che abbiamo in casa nostra. Che hanno scatenato la reazione del M5S, fino al clamoroso incontro tra il vicepremier Luigi Di Maio e la sua pattuglia di fedeli con i rappresentanti dei ‘gilet gialli’ francesi, i nemici del presidente Macron che da settimane stanno mettendo a ferro e fuoco le città francesi. Forse è stato questo incontro la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Non ci aspettano mesi facili, anzi. Questo clima di guerra rischia di farci male, non siamo un Paese che può fare a meno degli alleati. Lo ha capito Matteo Salvini, leader della Lega, che indossando subito i panni del presidente del Consiglio (che finora è rimasto in silenzio) ha dichiarato di esser pronto ad incontrare Macron.