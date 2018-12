Tg Lazio, edizione del 6 dicembre 2018

POLITECNICO TORINO BOCCIA PROGETTO STADIO ROMA, MA RAGGI RASSICURA: NO ALLARMISMI

“Non farei allarmismi, è una prima bozza su cui ci sono valutazioni in corso”. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rassicura sul progetto dello stadio della Roma, bocciato da una relazione del Politecnico di Torino chiesta dallo stesso Campidoglio. “Quando avremo la relazione finale, capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni interessate”, ha aggiunto Raggi sul futuro dell’impianto di Tor di Valle.

SICUREZZA E DECORO IN PERIFERIA, 18 MLN CON PROGETTO ‘DE.SI.RE.’

Dai 13 milioni di euro per Ostia ai 2,5 per Corviale, fino ai 700mila per San Basilio. Questi i fondi messi a disposizione dal Governo per il progetto ‘De.Si.Re. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana’, presentato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Nei nostri interventi non sono previsti solo decoro e riqualificazione, ma un altro obiettivo è quello di dare ai cittadini dei luoghi dove ritrovarsi”, ha spiegato la prima cittadina affiancata dal sottosegretario Vito Crimi.

APPROVATO BILANCIO AMA, BAGNACANI: AZIENDA È SOLIDA

Il Consiglio di Amministrazione di Ama ha aggiornato e riapprovato il progetto di bilancio relativo all’anno 2017, dopo l’apertura di un fondo ad hoc per 18 milioni di euro relativi ai servizi cimiteriali svolti fino al 2016. “I parametri patrimoniali ed economico-finanziari sono senza alcun dubbio solidi”, ha commentato il presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani. Soddisfazione da parte del Campidoglio, che dovrà ora approvare il documento.

ROMA, GDF CONFISCA BENI PER 25 MLN A EX ‘BANDA MAGLIANA’ DIOTALLEVI

La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato oltre 25 milioni di euro divisi in immobili, auto e motoveicoli, opere d’arte, societa’ e conti bancari al noto faccendiere romano Ernesto Diotallevi, personaggio vicino agli ambienti criminali dell’estrema destra ed elemento di spicco della ‘Banda della Magliana’. Tra gli immobili confiscati figurano un appartamento con 14 stanza e vista sulla Fontana di Trevi, oltre a un complesso turistico fronte mare a Olbia.

DA GAZZÈ A BARBAROSSA, 70 EVENTI A ROMA PER IL NATALE ALL’AUDITORIUM

Da Luca Barbarossa a Tosca, da Mario Biondi a Max Gazze’. E poi Nicola Piovani, Lina Sastri, Gigi Proietti e tanti altri. Partirà sabato il Natale all’Auditorium Parco della Musica con una edizione record ricca di oltre 70 appuntamenti che andrà avanti fino al 6 gennaio. Per le festività tornano sull’area pedonale anche la pista di ghiaccio e il tradizionale mercatino, cui si aggiunge la Casa di Babbo Natale per i piu’ piccoli. “Vogliamo portare lo spirito natalizio in tutta la città”, ha detto l’amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Jose’ Dosal.