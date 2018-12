Stasera in tv

ROMA – Film e programmi di approfondimento non mancheranno nella prima serata di giovedì 6 dicembre. Risate assicurate su Tv 8 e Nove con “Mia moglie per finta” e “Rush Hour”, mentre su Rai 1 andrà in onda il film drammatico tratto da una storia vera di femminicidio “I nostri figli”.

Rai 1

I nostri figli | 21.25

Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti sono i protagonisti di in un film sul femminicidio e sul coraggio di chi accoglie.

Rai 2

Cars 2 | 21.20

Sequel del film d’animazione firmato Pixar “Cars- Motori Ruggenti”. Le due auto da corsa Saetta e Cricchetto portano la loro amicizia verso una nuova elettrizzante avventura in giro per il mondo: il primo Gran Premio Mondiale assegnato all’auto più veloce di tutto il pianeta

Rai 3

La Tv delle ragazze | 21.15

Un programma comico tutto al femminile, un’assemblea-show a cui partecipano le protagoniste storiche del programma insieme a nuovi talenti, raccontando com’è cambiata (se è cambiata) la vita delle donne in questi anni.

Rete 4

W l’Italia – Oggi e domani | 21.25

Il nuovo programma di approfondimento di Rete4 dedicato alla politica e all’attualità. Condotto dal direttore del Tg4, Gerardo Greco.

Canale 5

Il cacciatore e la regina di ghiaccio | 20.40

Film fantasy, prequel di “Biancaneve e il cacciatore”, con protagonisti Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain.

Italia 1

Mai Dire Talk | 21.25

La Gialappa’s Band e il Mago Forest tornano in tv con nuovo programma di intrattenimento, un talk show sui generis.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli.

Tv8

Mia moglie per finta | 21.20

Commedia sentimentale con protagonista un seduttore redento. Nel cast Adam Sandler e Jennifer Aniston,

Nove

Rush Hour | 21.25

Azione, risate e colpi d’arti marziali non mancheranno in questo film interpretato da Jackie Chan, Chris Tucker.

Real Time

Cortesie per gli ospiti | 21.10

Reality show culinario in cui a giudicare cene, ma anche colazioni, pranzi e brunch ci sono un trio di esperti ‘cortesi’: la scrittrice Csaba dalla Zorza (che valuterà il lifestyle), lo chef Roberto Valbuzzi (per il food) e l’architetto Diego Thomas (occhio attento dell’interior design).