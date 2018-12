Le imprese della cooperazione a convegno a Roma: “Sviluppiamo sinergie”

“La novità di questo primo incontro, ma un po’ di tutto il nostro progetto 2018-2019, è quella di aprire, di essere inclusivi, di permettere alle diaspore e non solo di incontrarsi e confrontarsi sulle tematiche di migrazione e sviluppo”. Tra i relatori anche Grazia Sgarra, dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), che ha presentato il bando 2018 dedicato alle ‘Idee innovative’ per progetti di sviluppo sostenibile da realizzare nei Paesi partner della Cooperazione italiana.

“Le novità di quest’anno sono molteplici – ha spiegato Sgarra alla ‘Dire’ – ovviamente tutte basate sull’esperienza avuta con il bando pilota 2017“. La responsabile ha aggiunto: “Abbiamo ampliato il plafond del bando, che arriva ora a 5 milioni di euro, e abbiamo esteso la possibilità di partecipazione delle start-up, che l’anno scorso hanno rappresentato un caso di successo; quest’anno infatti possono partecipare al bando profit le imprese che sono costituite da 24 mesi e non più da 12 mesi rispetto alla pubblicazione del bando”. Secondo Sgarra, si è cercato anche di “semplificare, per quanto possibile, tutti gli allegati e i moduli per la partecipazione”. Quest’anno, inoltre, è prevista un’iniziativa per informare sul bando: l’appuntamento è mercoledì prossimo alle 16.30 presso l’aula 8 dell’Università degli studi Roma Tre.