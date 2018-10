A Roma un uomo investito e ucciso da un bus turistico - DIRE.it

ROMA – Stamattina intorno alle 11 un 54enne romano è stato investito e ucciso da un bus turistico lungo via Cavour, all’altezza della stazione della linea B della metropolitana, mentre attraversava la strada.

Immediato l’intervento della Polizia locale e del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo, un uomo di 58 anni, è stato fermato e portato all’ospedale San Giovanni per i test di rito su alcol e droga. Per permettere i rilievi del caso, intanto, la strada è stata chiusa al traffico da largo Visconti Venosta a via degli Annibaldi.