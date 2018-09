Tommaso Paradiso: “Zingaretti ‘una nuova speranza’ come in Star Wars”

ROMA – “Se chiedono a me di fare una hit per Pinco Pallino mi ci metto e potrei anche riuscirci, ma non posso fare il politico non è il mio mestiere. Vorrei che ne uscisse fuori uno adesso per cui sono pronto a dichiararmi a favore, vorrei – come nel primo episodio di Star Wars – una nuova speranza, forse potrebbe essere Zingaretti”. Con queste parole su Rolling Stones Italia, Tommaso Paradiso, leader dei TheGiornalisti, annuncia il suo endorsment per il governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti.