Fisioterapisti nelle farmacie: torna il protocollo Aifi-Federfarma

“E’ il secondo anno consecutivo di questa iniziativa- spiega l’Associazione italiana Fisioterapisti- a conferma del valore di questo rapporto reciproco tra Federfarma e l’Aifi, strutture entrambe radicate nel territorio, che mirano al benessere dei cittadini. Credo che un altro punto in comune sia identificare ‘chi’ realmente puo’ fare ‘cosa’: da una parte i farmacisti che vendono ed erogano farmaci, danno consigli, dall’altra i fisioterapisti che non solo curano patologie di loro competenza, ne prevengono l’insorgenza, ma educano i pazienti”. Come altro punto in comune, la problematica dell’abusivismo. “Non e’ inusuale trovare punti vendita online di farmaci, senza controllo e senza supervisione, come e’ purtroppo frequente imbattersi in sedicenti fisioterapisti non titolati a mettere le loro mani sui pazienti” conclude l’Aifi.