Roma, la uccide a martellate e poi confessa l’omicidio

L’episodio è avvenuto nel quartiere romano a ridosso della via Appia Nuova, in un appartamento al piano terra dove al momento Carabinieri e Vigili del fuoco, dopo avere rinvenuto il corpo, stanno effettuando i rilievi. L’uomo ha alle spalle dei precedenti per droga e al momento le indagini dei Carabinieri di via In Selci non escludono alcuna ipotesi.