Vaccini, il Pd lancia petizione online: “Io non rinvio”

Il gruppo del Partito democratico all’inizio della seduta in Senato, si scaglia contro il processo verbale che contiene l’approvazione della sospensione dell’obbligo vaccinale all’interno del decreto mille proroghe. In aula stanno intervenendo tutti i senatori dem. “Contestiamo che sia stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto Lorenzin- ha detto il senatore dem Alan Ferrari- su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all’interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe”.