‘Al roti in te fium’, a Novafeltria torna il raduno delle Apecar

BOLOGNA – Un mezzo di trasporto ma soprattutto un simbolo di libertà: nel cuore della Romagna, in Valmarecchia, l’Apecar è ben più di una moda e da sempre è per i giovani significa un mezzo su cui mettere le mani (‘smanettare’ come si dice in modo colloquiale) e sbizzarrissi in creazioni personalizzate. Ecco perchè il raduno di domenica 9 giugno sarà un’occasione per sfoggiare le creazioni più strane e colorate: a Novafeltria (zona Campo del Fiume) va infatti in scena la seconda edizione di “Al roti in te fium” , che dà spazio ai veicoli a tre ruote, con esibizioni e sfilate.

In pista modelli di ogni tipo

Scenderanno in pista Ape Car, Vespa, Scooter e Ape Proto. Oltre alle classiche Ape Car da 50cc, ci sarà anche la possibilità di ammirare Ape Proto, Ape Car dalle dimensioni più grandi, non stradali, appositamente realizzate per gare.

I mezzi sono attesi al Campo del Fiume dalle 9.30 per le iscrizioni (e fino alle 13.30) e la preparazione, dalle 14 potranno essere ammirati dal pubblico tutti allineati, prima delle sfilate e delle varie esibizioni.

