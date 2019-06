Seat Music Award, The Departed, All together now: i programmi stasera in tv

ROMA – Film, incontri calcistici e musica animeranno la prima serata sul piccolo schermo. Su Rai 1 andrà in onda la seconda serata del Seat Music Award, mentre su Italia 1, da non perdere, il film The Departed con Leonardo Di Caprio e Matt Damon.

Rai 1

Seat Music Award | 21.30

Serata di musica dall’Arena di Verona, in compagnia delle grandi stelle della musica italiana che, come di consueto, vengono premiate per i loro recenti successi discografici e live. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, anche gli interventi di personaggi della televisione e dello spettacolo.

Rai 2

Morte sulla scogliera | 21.20

Film poliziesco. Jakob Thomsen viene ritrovato morto in fondo alla scogliera. Tutti credono che si sia suicidato. Di sua moglie Anna e sua figlia Lilly non c’è traccia. La tranquilla cittadina di Nordholm nasconde molti misteri.

Rai 3

UEFA Nations League| 21.20

Semifinale, incontro Olanda-Inghilterra

Rete 4

Diritto e rovescio | 21.25

Approfondimento politico e di attualita’. Protagonisti le persone comuni, che potranno raccontare le difficolta’ incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5

All together now | 21.21

Talent show condotto da Michelle Hunziker. Un gruppo di aspiranti cantanti si esibiscono di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Italia 1

The Departed | 21.25

Film di Martin Scorsese premiato con 4 Oscar e interpretato da un cast stellare: a Boston, una talpa si infiltra nella banda del boss Costello.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli.

Tv8

L’ultimo dominatore dell’aria | 20.55

Film fantasy. Un bambino, erede di una divinita’, deve fermare la guerra che vede la nazione del fuoco opposta a quelle di aria, terra e acqua.

Nove

E’ già ieri | 21.15

Commedia con Antonio Albanese. Il tempo è galantuomo, ma forse non per tutti. Almeno non per Filippo, un arrogante, giornalista che, arrivato per lavoro a Tenerife il 13 agosto, si sveglia la mattina dopo e si accorge che tutto si ripete esattamente come il giorno prima, e continua a ripetersi giorno dopo giorno. Che fare? Niente paura. Per trovare una soluzione c’è tutto il tempo?

Real Time

Vite al limite | 21.15

Le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravissimi problemi di obesità. Seguiremo il loro percorso tra traguardi raggiunti e difficoltà fisiche e psicologiche ancora da superare