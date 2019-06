Bradley Cooper e Irina Shayk in crisi: lei è andata via di casa

ROMA – C’è chi ci sperava e chi voleva soltanto mettere zizzania, e invece sembra stia accadendo davvero: l’attore Bradley Cooper e la sua splendida moglie Irina Shayk si starebbero lasciando. A rivelarlo il The Sun, secondo cui Shayk avrebbe addirittura abbandonato il tetto coniugale. Secondo una fonte vicina ai due, la coppia sarebbe in crisi da tempo e ora la bella modella avrebbe deciso di andar via per non far degenerare le cose.

Bradley Cooper e Lady Gaga, un amore possibile?

A mettere in crisi la coppia potrebbe aver contribuito il gossip sulla presunta love story tra Lady Gaga e Bradley Cooper protagonisti del film “A star is born”. Che tra i due ci fosse del tenero si rumoreggiava già da tempo, ma dalla notte degli Oscar i sospetti, e le speranze dei fan della coppia, sono cresciuti a dismisura.

Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles Gaga e V si sono esibiti sulle note di “Shallow” colonna sonora del film “A star is born”, di cui sono protagonisti e grazie al quale Lady Gaga si è aggiudicata la statuetta per la miglior canzone originale. Commovente il discorso della cantante che ha ringraziato il suo partner (“Nessun altro avrebbe potuto cantare questa canzone insieme a me. Grazie per aver creduto in noi”) e invitato chiunque abbia un sogno a lottare per realizzarlo, proprio come il suo personaggio interpretato da lei nel film. (GUARDA IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE)

Durante la loro performance, di certo il momento più intenso e coinvolgente dell’intera serata, gli occhi dei due artisti si sono incrociati più volte, fino ad un inequivocabile sguardo finale, rapito, della cantante che ha fatto impazzire i social. Commenti di ogni tipo hanno invaso twitter, dividendo gli utenti in pro e contro la presunta love story. Si, perché non tutti si sono mostrati a favore: Cooper è infatti (felicemente?) sposato con la modella Irina Shayk, presente anche lei alla cerimonia e sempre al fianco della madre dell’attore che non ha abbandonato per un minuto il suo adorato figlio.

Lady Gaga è invece attualmente single: arrivata per ben 2 volte a un passo dal matrimonio, ha messo la parola fine al suo secondo fidanzamento ufficiale, con Christian Carino, l’11 febbraio scorso senza un comunicato ufficiale, presente anche lei alla cerimonia e sempre al fianco della madre dell’attore che non ha abbandonato per un minuto il suo adorato figlio.

Chissà che i due artisti come i personaggi interpretati nel film campione di incassi che li vede protagonisti non finiscano alla fine per cedere alla tentazione e diventare una coppia a tutti gli effetti. Magari festeggiando davanti a un bel piatto di pasta con la madre di Cooper, rendendo omaggio così alle origini italiane che li accomunano.