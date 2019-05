Tg Lazio, edizione del 6 maggio 2019 - DIRE.it

MONTEROTONDO, FERMATI I TRE COMPLICI DEL 16ENNE FERITO

I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Tivoli, hanno fermato i tre complici del 16enne ferito in occasione del tentato furto all’interno di una villetta a Monterotondo lo scorso 26 aprile e poi ‘scaricato’ davanti al policlinico Gemelli di Roma. I tre, tra cui un minore, hanno confessato e sono ora a disposizione dell’autorita’ giudiziaria. Nelle indagini e’ stato di particolare aiuto l’immediato ritrovamento, in zona Borghesiana, della Fiat Tipo con cui i 4 si erano allontanati da Monterotondo, dopo che il furto non era andato a buon fine.

ZINGARETTI: BIGLIETTO UNICO ELETTRONICO PER 58 COMUNI LAZIO

In 58 Comuni del Lazio arrivera’ il biglietto unico per i trasporti. Lo ha annunciato oggi il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, presentando due misure relative all’evoluzione del sistema di bigliettazione elettronica su tutto il territorio regionale. “Dopo avere investito sui mezzi del Cotral e rinnovato la flotta dei treni- ha spiegato Zingaretti- ora interveniamo sulla qualita’ del servizio con cinque milioni di euro”.

NUOVA STAGIONE ACCADEMIA SANTA CECILIA, RAGGI: APRIAMO A CITTA’

Sara’ la ‘Grande mess des morts’ di Berlioz a inaugurare il prossimo 10 ottobre la stagione 2019-2020 dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, presentata oggi dal maestro Antonio Pappano e dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il Requiem e’ il primo di tre appuntamenti dedicato a Berlioz a 150 anni dalla sua scomparsa. In programma anche debutti, antemprime esclusive, e uno spot realizzato dentro il Colosseo. “Vogliamo rafforzare il legame tra Roma e Santa Cecilia- ha spiegato Raggi- Il compito e’ quello di portare la bellezza a tutti”.

VILLA BORGHESE SI PREPARA A 87ESIMA EDIZIONE PIAZZA DI SIENA

Percorsi di luce, verde e colori. Il cuore di Villa Borghese e’ quasi pronta a ospitare l’87esima edizione del Concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, in programma a Roma dal 23 al 26 maggio prossimi. Per quattro giorni i migliori binomi al mondo, atleti e cavalli, si sfideranno in uno scenario unico al mondo, che anche quest’anno vedra’ la partecipazione del presidente della Repubblica e il passaggio delle Frecce Tricolori. “Questa e’ una scommessa vinta”, ha spiegato il presidente della Federazione sport equestri, Marco Di Paola.