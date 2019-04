Altrimenti ci arrabbiamo, Ballando con le stelle e Rio 2: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e serie tv non mancheranno nella prima serata di sabato 6 aprile. Grande sfida tra Maria de Filippi con i suoi Amici e Milly Carlucci con i suoi vip ballerini. Per chi ha voglia di risate e cazzotti, invece, l’appuntamento è su Rete 4 con Bud Spencer e Terence Hill.

Rai 1

Ballando con le stelle | 20.35

Quattordicesima edizione per il dance show più popolare della tv, che schiera in gara tredici vip, in coppia con i migliori maestri di ballo. Conduce Milly Carlucci con Paolo Belli.

Rai 2

N.C.I.S. Los Angeles | 21.20

Serie televisiva poliziesca statunitense.

Rai 3

Sapiens | 21.40

Programma d’approfondimento ambientale condotto da Mario Tozzi.

Rete 4

Altrimenti ci arrabbiamo | 21.30

Terence Hill e Bud Spencer sono due appassionati di autocross, che vincono a pari merito una corsa. Il primo premio e’ una preziosa vetturetta del tipo, “dune buggy”.

Canale 5

Amici di Maria | 21.15

Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre,coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

Italia 1

Rio – Missione Amazzonia | 21.20

Secondo film d’animazione del pappagallo blu, in viaggio verso l’Amazzonia con la sua famiglia.

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

Il frutto dell’amore | 21.30

Commedia romantica con protagonista una dottoressa di Seattle che fa ritorno nella fattoria di famiglia nel tentativo di riallacciare i rapporti con suo figlio.

Nove

La figlia del generale | 21.30

Thriller con John Travolta. Dietro all’omicidio e all’apparente stupro di un capitano, nonchè figlia di un generale, si cela un mondo sommerso di sesso e coperture.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.