FOTO | Conte all’Aquila per la fiaccolata dieci anni dopo il terremoto: “Una ferita nazionale”

ROMA – “La ferita di una comunità locale è una ferita della comunità nazionale. Sono passati 10 anni dal sisma de L’Aquila e ancora oggi abbiamo il dovere della memoria: tanti hanno perso persone care, in molti continuano a soffrire. A tutti loro, in questa giornata di ricordo, mi stringo con un caloroso, sentito abbraccio”.Sono le parole del presidente del consiglio Giuseppe Conte che ieri sera ha partecipato alla fiaccolata per ricordare il decennale del sisma dell’Aquila.