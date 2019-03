“Shining”, “The Butler” e “The Martian”: tutti i film stasera in tv

ROMA – Molti i film protagonisti stasera in tv, ma anche match imperdibili per gli appassionati di calcio, come gli ottavi di finale della Champions League, in onda su Rai 1. Da non perdere su Iris (ore 21.00) ‘Shining’ il film del 1980 con Jack Nicholson e diretto da Stanley Kubrick, basato sul romanzo omonimo scritto da Stephen King.

Rai 1

UEFA Champions League| 20.30

Ottavi di Finale – Ritorno. In Portogallo la sfida Porto-Roma.

Rai 2

La porta rossa | 21.20

Serie tv a metà tra thriller e mistery nata dalla penna di Carlo Lucarelli con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Protagonista un commissario di polizia che viene assassinato e il cui spirito resta sulla terra per indagare sul suo omicidio e difendere sua moglie in pericolo.