Tg politico, edizione del 5 dicembre 2018

MANOVRA IN AULA, CAMBIA IL CONGEDO DI MAMMA E PAPÀ

La manovra arriva in aula alla Camera. Tra le misure introdotte in commissione il congedo per i papà che sale a 5 giorni e la possibilità per le mamme di lavorare fino al giorno prima del parto. Aumenta a 1.500 euro il bonus per l’asilo nido mentre gli immigrati non potranno più usufruire degli sconti previsti dalla carta della famiglia. Scontato il voto di fiducia, le misure su quota 100 e reddito di cittadinanza arriveranno nel passaggio al Senato.

IMPRENDITORI PRO-TAV A CONTE: RIAPRITE I CANTIERI

“Non fermate la Tav”. Il tavolo Pro-Tav arriva a Roma, dopo le manifestazioni a Torino in favore delle infrastrutture. Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte i pro-Tav hanno consegnato un documento che invita a far ripartire al piu’ presto” le opere. La delegazione formata da 13 sigle tra datori di lavoro, sindacati e professionisti, rappresenta oltre un milione di lavoratori. Il governo ha assicurato “tempi congrui e celeri”. La valutazione dei costi-benefici non sara’ condizionata dal clima elettorale e da prese di posizione ideologiche. La commissione sara’ integrata da un esponente No Tav e da uno a favore dell’opera.

METALMECCANICI AL GOVERNO: TEMPO SCADUTO

Il governo convochi immediatamente i sindacati per assicurare un futuro ai lavoratori di Industria Italiana Autobus e Bluec. I sindacati dei metalmeccanici rivolgono un appello al ministro Luigi Di Maio. Il tempo e’ scaduto: a fine anno, spiegano Fiom, Fim, Uilm in conferenza stampa, scadono gli ammortizzatori sociali ai 700 dipendenti della ex Fiat di Termini Imerese. E sono a rischio i posti dei 450 dipendenti della ex BredaMenarini di Bologna e dell’ex Iribus di Avellino.

CARITAS, BOOM DEGLI EMPORI SOLIDALI

Sono 178 gli empori solidali attivi in Italia e almeno altri venti quelli pronti ad aprire entro l’anno prossimo. A scattare la fotografia sul fenomeno è il primo rapporto realizzato da Caritas in occasione della Giornata internazionale del volontariato. Gli empori sono una forma avanzata di aiuto alle famiglie che vivono situazioni temporanee di povertà. Oltre cento gli empori solidali nati solo nell’ultimo triennio.