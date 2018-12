‘Il paziente complesso’, la nuova sfida del sistema salute

ROMA – Le malattie croniche rappresentano il 60% di tutte le patologie nel mondo con un incremento previsto fino all’80% nel 2020. In Italia il 10% della popolazione sopra i 65 anni ha almeno tre condizioni morbose croniche, che richiedono piu’ farmaci, piu’ medici e maggiori costi per la difficile gestione. In questi casi si parla di pazienti complessi che hanno bisogno non piu’ di un medico formato per diagnosticare e curare una sola patologia, ma di un medico complesso. E’ questo il tema dell’incontro dal titolo ‘Il paziente complesso, un nuovo protagonista sullo scenario della salute: medici competenti e certificati per vincere la sfida’, promosso oggi a Roma da ‘The System Academy’. “The System Academy e’ un’associazione scientifico-culturale no profit che, tra le diverse attivita’, organizza percorsi di formazione specifica per preparare gli operatori sanitari a sostenere l’esame di certificazione professionale di medico esperto in medicina della complessita’- dichiara Augusto Zaninelli, presidente The System Academy- Il medico esperto nella complessita’ e’ un professionista formato per la gestione, con buon senso, del paziente cronico con multipatologie, applicando le raccomandazioni nella pratica clinica tenendo conto di tutte le patologie e le variabili che coesistono nello stesso individuo”.