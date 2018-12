Campionato dei conigli, a Reggio Emilia sfida all’ultima carota

BOLOGNA – Sarà una sfida all’ultimo carota: anche quest’anno i padiglioni della Fiera di Reggio Emilia ospiteranno il Campionato italiano di coniglicoltura, inserito all’interno della rassegna L’Aia in Fiera, che per l’occasione taglierà il nastro della sua quarta edizione.

Porte aperte dunque, il 15 e il 16 dicembre, agli allevatori da tutta Italia ma anche a semplici curiosi che vogliono ammirare le 43 razze di conigli in gara. E quest’anno il pubblico potrà anche prendere parte a un simpatico gioco: “Indovina il peso del Coniglio”. Cosa bisogna fare? È semplice: bisogna avvicinarsi il più possibile al peso reale di un coniglio di razza gigante che sarà stato prescelto per la pesatura.

In gara 43 razze

L’evento è organizzato dall’Associazione regionale allevatori dell’Emilia-Romagna (Araer) in collaborazione con l’Anci (Associazione nazionale coniglicoltori italiani). In gara ci saranno esemplari che rappresentano le eccellenze di 43 razze di conigli iscritti al Registro anagrafico, che costituisce lo strumento per la conservazione, la salvaguardia e l’incremento delle razze cunicole allevate sul territorio nazionale, con particolare riferimento al mantenimento dei loro standard morfologici e della loro variabilità genetica.

Come nelle passate edizioni, anche quest’anno al campionato è prevista una massiccia partecipazione di pubblico composto da semplici visitatori ma anche e soprattutto da operatori del settore provenienti non solo dall’Emilia Romagna ma anche dalle altre regioni, spesso le più lontane.