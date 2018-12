Donne e lavoro, la sociologa: “In Belgio mortalità alta nel settore pulizie”

SCHNEIDER (UE): SERVONO PIU’ CONTROLLI SU SOSTANZE TOSSICHE

“Secondo una ricerca pubblicata nel 2013, ci sono specifiche occupazioni in cui le donne sono esposte a sostanze tossiche come la polvere di cuoio, il berillio per i dentisti, i siliconi e che di conseguenza hanno magguiori possibilità di sviluppare il cancro. Molte sono le donne esposte ad agenti chimici, molte sono le donne che lavorano nel settore dei servizi o nei locali. E il problema, il punto fondamentale è che c’è una carenza di informazione e formazione e di conseguenza pochi controlli e supporto”: lo ha detto Elke Schneider, manager dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) durante la conferenza ‘Women, Work and Cancer’ in corso a Bruxelles.

LYNCH (SINDACATI EUROPEI): BASTA DISCRIMINARE LAVORATRICI

“E’ importante per me essere qui oggi e rappresentare tutte quelle donne che lavorano; è importante inoltre avere delle garanzie per le donne che lavorano eliminando le discriminazioni”: così Esther Lynch, segretario della Confederazione europea dei sindacati (Ces), durante la conferenza ‘Women, Work and Cancer’ in corso a Bruxelles.