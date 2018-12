ROMA -La saga di Harry Potter giunge oggi all’ottavo e ultimo appuntamento. In queste settimane i tanti fan del piccolo mago hanno potuto rivivere le avventure del proprio beniamino, commentando in tempo reale sui social le prodezze di Harry e dei suoi amici Ron e Hermione. Lode quindi dal web a Mediaset che ha deciso di riproporre in prima serata con cadenza settimanale la favolosa saga di Hogwarts. Per tutti i fan di J.K.Rowling Italia 1 ha però in serbo una sorpresa: mercoledì prossimo andrà infatti in onda in prima visione tv “Animali Fantastici e dove trovarli”, spin-off della saga con protagonista il piccolo mago occhialuto.

Sinossi

Voldemort si è impossessato della bacchetta di Sambuco appartenuta a Silente ed è pronto per avere la sua rivincita. Harry riprende la ricerca degli Hocrux, oggetti contenti parte dell’anima del Signore Oscuro, che è necessario distruggere per annientare definitivamente il ‘signore del male’. Grazie all’aiuto di Ron ed Hermione Harry riesce a trovare e distruggere quasi completamente l’anima di Voldemort. Avvicinandosi sempre più allo scontro finale con il mago Oscuro scoprirà molti segreti che gli erano stati tenuti nascosti.