Sui vaccini resta l’obbligo. M5S: “A breve ddl ad hoc”

Lorenzin: “Vittoria della scienza sull’ignoranza

“Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio. Grazie al mondo scientifico, della scuola e della cultura e grazie alle forze politiche che si sono battute per ristabilire il primato della salute collettiva. Un abbraccio alle coraggiose mamme di IoVaccino. Finalmente i loro bimbi potranno andare a scuola sicuri”. Così Beatrice Lorenzin, ex ministro della salute e leader di Civica Popolare su un twitter.

Burioni: “Felice che la ragione abbia prevalso”

“Ho detto che avrei giudicato il governo solo in base ai fatti. Sono felice che la ragione abbia prevalso, lo prendo come un segno di buon auspicio per tutto il resto”. Roberto Burioni, medico, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, fiero opoositore dei no-vax, lo scrive su Twitter commentando la retromarcia della maggioranza sull’ammissione a scuola dei bimbi non vaccinati.