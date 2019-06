Tg Riabilitazione, edizione del 5 giugno 2019 - DIRE.it

CONGRESSO FISM, G. GRILLO: “SÌ A REGISTRO SCLEROSI MULTIPLA E PDTA”

Sì ad un registro nazionale della sclerosi multipla e a dei percorsi omogenei di cura su tutto il territorio nazionale. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha accolto le istanze che l’Associazione italiana sclerosi multipla e la sua Fondazione hanno indirizzato, dal loro Congresso a Roma, alle istituzioni. Grillo, con l’occasione, ha anche firmato la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla, sette punti che vanno dal diritto alla salute alla partecipazione attiva nella vita politica e sociale.

RIABILITAZIONE OSPEDALIERA. MINISTERO: “CRITERI APPROPRIATEZZA NON LIMITANO ACCESSO A RICOVERI”

“Lo schema di decreto indicato nell’interpellanza in esame, concernente le regole per l’accesso appropriato al setting ospedaliero di riabilitazione, non limita in alcun modo l’accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera ai pazienti necessitanti di intervento riabilitativo e di sorveglianza medico-infermieristica nelle 24 ore”. Così il sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi, rispondendo ad un’interpellanza alla Camera del Movimento Cinque Stelle, in merito ai due decreti sul tema che stanno creando polemiche tra le associazioni dei malati.

AIFI: TUTOR TIROCINIO ESSENZIALE PER FORMARE FISIOTERAPISTI

” L’assistente di tirocinio è la cellula del complesso sistema della formazione universitaria del fisioterapista”. A dirlo è Andrea Tettamanti, direttore della didattica professionale del corso di laurea in Fisioterapia dell’Università San Raffaele, in occasione del Convegno ‘Fisioterapisti e formazione universitaria, tra attualità e prospettive’, organizzato dall’Aifi Lombardia ad Assago.

AIFI COMPIE 60 ANNI: L’8 GIUGNO EVENTO A ROMA SU PASSATO, PRESENTE E FUTURO

L’Associazione italiana Fisioterapisti compie 60 anni e chiama all’appello tutti i suoi iscritti. ‘Valori e prospettive nel passato, presente e futuro della fisioterapia’ è il titolo dell’evento che si svolgerà sabato 8 giugno a Roma, nella Residenza di Ripetta, e che vedrà la partecipazione di fisioterapisti provenienti da tutta Italia. Obiettivo dell’incontro, presentato alla Camera dei Deputati, confrontarsi sulle sfide future di una professione sempre più scientifica e innovativa.