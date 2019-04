FOTO | Uno contro 50 (in contemporanea), la grande sfida del campione di scacchi all’Università Milano Bicocca

ROMA – Campione italiano assoluto 2017-2018 e vicecampione del mondo under 16 nel 2015. Un “grande maestro”. In che sport? E’ presto detto: Luca Moroni a 18 anni è ormai una realtà affermata del panorama scacchistico nazionale e internazionale. E chi vuol vederlo dal vivo potrà farlo a Milano dove per la prima volta lo si potrà vedere all’opera in una Università. Infatti sarà ospite dell’Università Milano-Bicocca, dove sfiderà in simultanea 50 avversari fino all’ultimo scacco matto.

L’appuntamento è per mercoledì 10 aprile nell’Area mostre dell’Ateneo: qui Moroni affronterà su 50 scacchiere diverse altrettanti sfidanti. L’appello per partecipare è rivolto agli appassionati di alfieri e regine, arrocchi e prese al varco: 50 sono i posti, 25 dei quali a disposizione degli studenti dell’Università di Milano-Bicocca, 25, invece, saranno assegnati anche ad esterni (al costo di 10 euro per gli adulti, sette per gli under 16). Per partecipare è necessaria la preiscrizione. Ogni dettaglio si può trovare a questo indirizzo. Per i vincitori in regalo la felpa Bbetween-Bicocca.

Tra gli sfidanti è prevista la presenza di Giulia Sala, classe 2007 e attuale campionessa italiana under 12. Per una partita tra due dei più interessanti giovani talenti degli scacchi. Uniti dalla passione per questo sport e dal fatto di essere entrambi nati e cresciuti in provincia di Monza-Brianza. L’evento è promosso da Bbetween, il progetto dell’Università di Milano-Bicocca finalizzato all’accrescimento e alla valorizzazione, tramite percorsi formativi, delle competenze trasversali di studenti, personale docente e non docente dell’Ateneo e dei cittadini.