“L’Aquila 3.32”, “The Founder” e “La famiglia Bélier”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film e programmi di approfondimento protagonisti stasera in tv. Da non perdere su Rai 2 lo speciale condotto da Lino Guanciale per i 10 anni dal terremoto dell’Aquila. Per i cinefili appuntamento su Rai Movie (21.20) con il biopic sul fondatore della catena Mc Donald “The Founder” o su Rai 3 con la commedia francese “La famiglia Bélier”.

Rai 1

La Corrida | 21.25

Torna “La Corrida” , il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio.

Rai 2

In occasione del decimo anniversario del terremoto de L’Aquila, in cui persero la vita 309 persone, il documentario ripercorre gli avvenimenti di quella terribile notte del 2009.

Rai 3

Tutti i componenti della famiglia Belier sono sordomuti tranne Paula, la primogenita di 16 anni, che è una presenza indispensabile per i genitori e suo fratello. Un giorno, spinta dall’insegnante di musica, la ragazza decide di fare le selezioni per una nota scuola di canto parigina, scelta di vita che significherebbe, però, mettere in difficoltà la sua famiglia. Come si comporterà?

Rete 4

Quarto Grado | 21.25

Programma di approfondimento su casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

Ciao Darwin | 21.40

100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Italia 1

Lucy | 21.26

Film d’azione con Scarlett Johansson e Morgan Freeman diretto da Luc Besson. Lucy e’ una studentessa costretta a portare una valigetta dal contenuto misterioso a un coreano.

La7

Propaganda Live | 21.15

Programma di approfondimento e satira politica condotto da Diego “Zoro” Bianchi.

Tv8

Io e Marley | 21.30

Commedia con Owen Wilson e Jennifer Aniston una coppia di coniugi alle prese con un labrador che sconvolgerà la loro vita, allietandola.

Nove

Fratelli di Crozza | 21.25

Programma di satira politica condotto dal comico Maurizio Crozza.

Real Time

Cake Star – Pasticcerie in sfida | 21.10

A caccia delle migliori pasticcerie d’Italia con Damiano Carrara e Katia Follesa.