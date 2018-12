Tg Politico, edizione del 4 dicembre 2018

CONTE PREPARA PROPOSTA A UE E SALVINI APRE AL 2%

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto a presentare alla Commissione europea una proposta per evitare la procedura di infrazione. Anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha aperto alla possibilità di ridurre il deficit al 2%: “E’ solo un numero”, ha detto confermando le riforme. E proprio ‘Quota 100’ e il reddito di cittadinanza arriveranno nel passaggio al Senato della legge di Bilancio. Intanto, alla Camera, la commissione si prepara al rush finale per portare la manovra in aula domani pomeriggio.

SCINTILLE TRA SALVINI E CONFINDUSTRIA SULLA MANOVRA

È scontro tra Matteo Salvini e Confindustria. Dopo le critiche degli imprenditori alla manovra del governo, il vicepremier leghista risponde duramente: “Sono stati zitti per anni mentre massacravano gli italiani- attacca- ora ci lascino lavorare. Se il presidente Boccia vuole, sono disposto a offrirgli un caffè anche domani”. Confindustria però non gradisce e risponde a muso duro: “Salvini- ribattono gli industriali- vive su un altro pianeta”.

EDITORIA. MATTARELLA: SOSTENERE IL PLURALISMO

Il pluralismo dell’informazione e’ valore fondamentale per ogni democrazia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea l’importanza della libertà di stampa in occasione del centenario dell’Associazione stampa parlamentare. Il capo dello Stato osserva che il pluralismo e’ un valore che va difeso e concretamente sostenuto. Il sottosegretario all’Editoria Vito Crimi assicura che dal governo non ci sarà nessun intervento contro la liberta’ di stampa. Per il presidente della Camera Roberto Fico raccontare la politica è decisivo per favorire la partecipazione.

AL VIA PRIMO FORUM NAZIONALE NUTRIZIONE CLINICA

La salute nel cibo. La nutrizione e’ sempre piu’ uno strumento prezioso per ritrovare o mantenere la salute. Il 18 e 19 dicembre Palazzo Rospigliosi a Roma ospita il primo forum nazionale sulla nutrizione clinica. Al termine del Forum, presentato oggi al ministero della Salute, i vari esperti rilasceranno un documento condiviso sullo stato dell’arte della nutrizione clinica.