Tg Lazio, edizione del 4 dicembre 2018

MAXI FRODE FISCALE NEL COMMERCIO DI AUTO A ROMA: 7 ARRESTI

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 7 persone, componenti un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore del commercio di autoveicoli. Le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato beni mobili e immobili per un valore di 14 milioni di euro, riconducibili agli indagati. L’organizzazione operava tra la Capitale e i Castelli Romani e aveva costruito una fitta rete di società fantasma per generare fatture false e importare autovetture di grossa cilindrata frodando l’Iva e ottenendo ampi guadagni nella rivendita.

IN CAMPIDOGLIO SIT-IN DIPENDENTI DI ROMA METROPOLITANE: NO A LICENZIAMENTI

Prosegue la protesta dei lavoratori di Roma Metropolitane. Questa mattina in Campidoglio si e’ tenuto un sit-in per chiedere all’amministrazione di risolvere i problemi finanziari della societa’ senza procedere con licenziamenti. “Martedi’ scorso, dopo lo sciopero- hanno spiegato all’agenzia Dire fonti sindacali- siamo stati ricevuti dal dg del Comune, Franco Giampaoletti, e dal capo staff dell’assessore ai Trasporti, Linda Meleo. In merito ai possibili esuberi ci hanno risposto che sara’ l’azienda a definire il perimetro, scaricando di fatto una decisione che Roma Metropolitane non ha mai smentito. Temiamo che vogliano fare pulizia e poi attuare la riorganizzazione delle partecipate- hanno concluso i manifestanti- Per questo siamo in piazza oggi e per questo proseguira’ la protesta”.

LA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA PREMIA ‘STORIE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO’

La Camera di Commercio di Roma premia l’alternanza scuola-lavoro “fatta bene”. Sei scuole capitoline – tre licei e tre istituti tecnici – hanno ricevuto dalle mani del presidente Lorenzo Tagliavanti un simbolico assegno di 1.000 euro e una targa di riconoscimento “per l’entusiasmo, l’inventiva e il coraggio” che le loro storie hanno trasmesso. Ogni istituto scolastico ha infatti elaborato un video per raccontare l’esperienza dei ragazzi accompagnati dai rispettivi tutor, dal contrasto alla violenza di genere alle simulazioni di impresa, fino ai progetti legati al digitale, alla sicurezza o al giornalismo.

DANIELE GATTI NUOVO DIRETTORE MUSICALE TEATRO OPERA DI ROMA

E’ stato presentato questa mattina Daniele Gatti, il nuovo direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma. Presenti nel foyer del Costanzi il sovrintendente Carlo Fuortes e il sindaco Virginia Raggi. Una figura, quella di Gatti, che mancava dal 2009 e che entrerà in servizio dal prossimo primo gennaio: il maestro sarà impegnato per tre opere e si occuperà dell’orchestra e della direzione musicale a tutto tondo. “Non sono solo onorato, ma anche particolarmente toccato. Ritorno a Roma dopo tanti anni”, ha commentato il nuovo direttore, che dal ’92 al ’97 ha guidato l’Orchestra di Santa Cecilia.