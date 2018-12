Mohamed Keita, il fotografo con i ragazzi di strada

ROMA – “Se impari qualcosa poi devi saperla condividere” sorride Mohamed Keita, 25 anni, prima migrante e rifugiato, ora fotografo e cooperante. Risponde all’agenzia ‘Dire’ che gli chiede come siano nati i suoi ultimi progetti. Non solo mostre, come ‘Scatti liberi’, appena conclusa all’Auditorium di Roma, o quella in corso al Centro Pecci di Prato. Perche’ progetti, per Mohamed, statura minuta, lo sguardo che si fa pensieroso, vuol dire anzitutto “restituzione”.

Dal suo Paese, la Costa d’Avorio, era fuggito nel 2007, dopo le incursioni dei ribelli, i bombardamenti e la perdita dei genitori, entrambi inghiottiti dalla guerra civile. Il viaggio non era stato ne’ agevole, ne’ breve. Prima il Mali, il Sahara, la Libia. Poi lo sbarco a Malta, la detenzione e infine la Sicilia e Roma, con l’approdo al centro diurno per minori Civico Zero. “E’ qui che ho conosciuto i miei maestri e ho imparato a tenere in mano la macchina” racconta Mohamed dei corsi di fotografia.