Stasera in tv

ROMA – Serie tv e film dominano la prima serata in tv di martedì 4 dicembre. Su Rai 1 da non perdere la seconda puntata de “L’amica geniale”, serie tratta dal caso editoriale di Elena Ferrante.

Rai 1

L’amica geniale | 21.25

Il racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche, ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante. Tratto dal bestseller di Elena Ferrante.

Rai 2

Il ristorante degli chef | 21.20

Il talent show culinario con tre chef di fama internazionale: Andrea Berton, Philippe Léveillé e la giovane e talentuosa Isabella Potì. Una selezione durissima con l’obbiettivo di entrare tra i magnifici dieci che avranno accesso al programma e alla tanto ambita cucina del “ristorante”.

Rai 3

Carta bianca | 21.15

Programma di approfondimento giornalistico su cronaca, politica, economia e ambiente condotto da Bianca Berlinguer.

Rete 4

Il Segreto | 21.25

Soap opera in costume ambientata in Spagna che ruota attorno alle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro.

Canale 5

La mummia | 21.25

Film di avventura con protagonista Tom Cruise alle prese con la principessa egizia Ahmanet (Sofia Boutella) tornata in vita dopo secoli passati rinchiusa nel suo sarcofago.

Italia 1

Le Iene | 21.25

Programma di informazione irriverente condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band.

La7

Di Martedì | 21.15

Talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Tv8

Tartarughe Ninja | 21.15

Film fantasy. New York ha bisogno di un gruppo di eroi che la salvi dall’oscurità che rende il suo futuro incerto. Quattro mutanti trasformati in tartarughe ninja, sono gli improbabili eroi che la città sta cercando.

Nove

Piedone l’Africano | 21.15

Film con protagonista Bud Spencer nei panni del commissario napoletano Piedone in missione in Africa per risolvere il caso di un collega sudafricano ucciso.

Real Time

L’uomo di 450 kg | 21.10

Docureality sulla storia di Keith, un uomo che pesa circa 450 chili e non esce di casa da 11 anni.